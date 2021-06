Die Zählung sollte an und für sich im Juni beginnen. Erstmals setzt man prioritär auf das Internet.

Volkszählung beginnt am 8. November

Ende 2021 beginnt die 37 nationale Volkszählung. Das Statistische Amt Statec arbeitet dazu mit den Gemeinden und guichet.lu eng zusammen.

Die Zählung wird alle zehn Jahre durchgeführt und sollte an und für sich im Februar stattfinden. Sie war in einer ersten Phase auf Juni verlegt worden, nun strebt man also Ende 2021 an.

Der „Recensement“ lässt wichtige Rückschlüsse, nicht nur über die Bevölkerung, sondern auch über den Arbeitsmarkt, die sprachliche Situation oder die Mobilität zu.

Bei der diesjährigen Auflage will man stärker als bisher auf online-Mitarbeit seitens der Bevölkerung setzen. Ab dem 8. Novermber werden Zugangscodes an alle Haushalte verschickt, bis zum 21. November können die Fragebogen ausschließlich über Internet ausgefüllt und eingereicht werden. Erst nach diesem Datum wird auch die Möglichkeit geboten, via Papier-Fragebogen mitzumachen.

Um die online-Teilnahme zu fördern, werden Tablet-Computer, Kopfhörer und sonstige Preise verlost.

Wichtig und vertraulich

Nur wenn der Statec über zuverlässige Informationen verfüge, könne man Bedürfnisse (zB. Kindertagesstätten, medizinische Versorgung oder Altersheime) ekennen und reagieren, lautet es in der am Donnerstag verschickten Meldung. In diesem Sinn wird die Teilnahme mit einer Stimmabgabe verglichen.

Zudem verweist man auf die Vertraulichkeit der Daten. Alle Informationen werden nur anonym weiterverarbeitet, die Namen und Anschriften der Teilnehmer werden lediglich erfasst, um Merhfachbeteiligungen zu verhindern.

