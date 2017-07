(NiM) - Nein, „Al Dikkrich“ ist kein Fest wie jedes andere. Schon die Location rund um die Laurentiuskirche im heimeligen alten Stadtkern der Brauereistadt ist eine ganz besondere. „Al Dikkrich“ ist auch nicht nur ein Fest, es ist ein „Must“.



Und so waren zum Auftakt der landesweit sehr beliebten Veranstaltung am Freitag wieder einmal tausende Besucher gekommen und feierten bis in die frühen Morgenstunden.

Und das werden sie mit Sicherheit auch noch in den kommenden Tagen tun, denn "Al Dikkrich" dauert noch bis Dienstag einschließlich.





