Vogelschreie vom Supermarktdach

Ein Lallinger Supermarkt setzt ein Vogelschreigerät ein, um Raben vom Parkplatz fern zu halten. Doch bisher ohne Genehmigung.

„Wie lautes Vogelgeschrei, das ab und an vom Dach des Supermarktes ertönt.“ So beschreibt ein Kunde die geheimnisvollen Geräusche, die von Zeit zu Zeit an der Cactus-Zweigstelle in Lallingen zu hören sind – oft in der Mittagsstunde.



Tatsächlich hat die Supermarktkette ein sogenanntes Vogelschreigerät installieren lassen, erklärt die Cactus-Pressestelle auf Nachfrage ...