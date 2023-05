Im Osten des Landes wurden drei kranke Tiere auf das Virus untersucht - mit positivem Befund.

H5N1

Vogelgrippe in Remerschen festgestellt

(TJ) - Am Montag wurde bei drei Wildvögeln in Remerschen die Vogelgrippe festgestellt. Bei den erkrankten Tieren handelt es sich um zwei Lachmöwen und eine Flussseeschwalbe. Das teilt das Landwirtschaftsministerium am Nachmittag mit.

In diesem Zusammenhang weist die Veterinärverwaltung auf wichtige Regeln zum Eindämmen der Seuche hin. So wird Geflügelhaltern wärmstens ans Herz gelegt, ihre Tiere in den Stallungen zu füttern und zu tränken. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass jeder auffällige Todesfall bei einem Geflügeltier unverzüglich einem Tierarzt gemeldet werden soll.

Importe von Geflügel dürfen nur mit einer Bescheinigung durch einen Tierarzt im Herkunftsland getätigt werden. Dies gilt auch für Tiere, die etwa auf einem Markt erworben werden.

Wer kranke Tiere (Schwäne, Gänse oder Enten) beobachtet, soll dies der Veterinärverwaltung unter der Telefonnummer 2478 - 2539 oder via Email: info@alva. etat.lu melden

