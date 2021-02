Vögel in Not: Tierische Rettungseinsätze am Donnerstag

#twittergewitter

15:25 In Dommeldingen fand sich ein Schwan in einer misslichen Lage wieder. Er steckte in einem zugefrorenen Teich fest. 3 freiwillige Mitglieder des 'Groupe de sauvetage aquatique' waren zur Stelle um das Tier zu befreien.#luxembourg112 #112live #112Day2021 pic.twitter.com/8bk2uxh631