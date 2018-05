Virusinfektion bei Geflügel eines Hobbyzüchters

Im Geflügelbestand eines Hobbyzüchters in Luxemburg ist die Newcastle-Krankheit ausgebrochen.

(SH) - Im Geflügelbestand eines Hobbyzüchters in Luxemburg ist die Newcastle-Krankheit ausgebrochen. Dabei handelt es sich um eine Viruserkrankung, die für die Tiere sehr ansteckend ist, für den Menschen jedoch keinerlei Gefahren birgt, auch nicht, wenn er Fleisch oder Eier eines infizierten Tieres verzehrt.



Wie die Veterinärinspektion weiter mitteilt, würden die betroffenen Tiere von einem Markt aus dem Ausland stammen. Wo sich der betroffene Zuchtbetrieb befindet, wurde auch auf Nachfrage nicht mitgeteilt.

Die Newcastle-Krankheit

Die Newcastle-Krankheit ist eine weltweit verbreitete, äußerst ansteckende Viruserkrankung der Vögel. Das Krankheitsbild erinnert an die Geflügelpest ("Vogelgrippe"). Infizierte Tiere scheiden die Newcastle-Viren in großen Mengen über Kot, Körperflüssigkeiten, Nasen-, Rachen-, Augensekret und Atemluft aus. Daher können sich die Erreger sowohl unmittelbar von Tier zu Tier als auch über die Luft verbreiten, ferner über Eier, Frisch- und Gefrierfleisch sowie Trockenei. Die Viren können in Tiefkühlkost bis zu einem halben Jahr, in Trockenei sogar mehrere Jahre überdauern.



Werden infizierte, aber noch nicht erkrankte Tiere, deren Eier oder Fleischprodukte transportiert, können die Viren auch durch Käfige oder Verpackungsmaterial verschleppt werden. Auch Stallstaub, der an Schuhen, Kleidung oder Fahrzeugreifen haftet, kann die Viren von Hof zu Hof verbreiten.

Das Krankheitsbild der Newcastle-Krankheit weist unspezifische Veränderungen in Verhalten und Erscheinungsbild der Tiere auf, wie sie auch bei anderen akuten Infektionen auftreten, darunter ein drastischer Rückgang der Legeleistung und dünnschalige bis schalenlose Eier, hohes Fieber bis 43 Grad Celsius, Apathie und Appetitlosigkeit, wässriger, eventuell blutiger Durchfall, Atemnot, Schnabel und Augen sind mit zähem Schleim bedeckt, Durchblutungsstörungen, häufig mit dunkler Kamm-Verfärbung. Die Krankheit bringt eine hohe Sterblichkeit binnen fünf Tagen nach Auftreten der Symptome mit sich.

Die Inkubationszeit beträgt vier bis sechs Tage. Bei rascher Ausbreitung innerhalb des Bestands können Todesfälle auch ohne vorher erkennbare Symptome auftreten.