Virus mit begrenztem Risiko

Die luxemburgischen Gesundheitsbehörden sehen keine direkte Gefährdung durch das neue Corona-Virus

Das neuartige Corona-Virus ist in China weiterhin auf dem Vormarsch. Mehr als 3000 Menschen haben sich bisher infiziert, offiziell werden 80 Todesfälle gemeldet. Außerhalb Chinas wurden bisher 29 Fälle in zehn Ländern beobachtet, darunter die USA, Frankreich, Japan und Thailand. Die ersten Infektionsfälle gehe auf den 31. Dezember, ein Markt in der chinesischen Stadt Wuhan gilt als erster Übertragungsort. Seitdem wurde die Millionenstadt praktisch komplett unter Quarantäne gestellt.

Doch was weiß man überhaupt über den Erreger? Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist das Corona-Virus genetisch eng verwandt mit dem SARS-Virus, das im Jahre 2002 in China auftrat und rund 1000 Todesopfer kostete ...