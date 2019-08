In Steinfort kommen Freunde von Oldtimern an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten.

Vintage Cars & Bikes zieht Tausende Besucher an

(LuWo) - Auch die 7. Auflage der Vintage Cars & Bikes fand unter der Schirmherrschaft der Entente der Dorfvereine aus Steinfort statt. Ausgeführt wurde sie jedoch vom lokalen Einsatzzentrum, dem Jugendclub und den Vintage Cars & Bikes Mechanical Freaks. Der Erfolg vom vergangenen Jahr konnte noch getoppt werden und am Samstagmorgen fuhren die ersten Oldtimer bereits früher als sonst aufs Gelände des Zentrum Roudemer.



20 Zahlreiche Besucher kamen zum Oldtimer-Festival. Fotos: Lucien WOLFF

um weitere Bilder zu sehen. Zahlreiche Besucher kamen zum Oldtimer-Festival. Fotos: Lucien WOLFF Gute Freunde kann niemand trennen: Präsident Guy Laroche (mitte) mit 2 freiwilligen Helfern. Fotos: Lucien WOLFF Dank Ersatzreifen für den Ernstfall gewappnet: ein MG Baujahr 1937. Fotos: Lucien WOLFF Auch Militärfahrzeuge konnten die Besucher bestaunen, wie dieses M 29 Weasel-Kettenfahrzeug aus dem Jahr 1942. Fotos: Lucien WOLFF Stilecht ist man mit diesem Cadillac Baujahr 1956 unterwegs. Fotos: Lucien WOLFF Schon mal Probe sitzen auf dem 125er Agusta Rennmotorrad Baujahr 1963. Fotos: Lucien WOLFF Ein Chevrolet Baujahr 1948. Fotos: Lucien WOLFF Schau mir unter die Haube Kleiner. Ein Mazda 1600 Baujahr 1975. Fotos: Lucien WOLFF Bei diesem MG SA Sports Saloon aus dem Jahr 1937 staunen auch die jüngeren Besucherinnen nicht schlecht. Fotos: Lucien WOLFF Dieses Bentley Racing Car stammt aus den 1930er Jahren. Fotos: Lucien WOLFF Noch immer voll funktionsfähig ist dieser Massey Ferguson Baujahr 1961. Fotos: Lucien WOLFF Der Mercedes 280 SE Baujahr 1971 ist für einen kleinen Familienausflug genau der richtige Wagen. Fotos: Lucien WOLFF Um ein Wahrzeichen amerikanischer Automobiltechnik handelt es sich bei diesem Chrysler Imperial Crown Baujahr 1956. Fotos: Lucien WOLFF Da geht wohl einer der drei Herren zu Fuß nach Hause. Eine zivile Gillet 1937 (links) und eine militärische Gillet 1951 (rechts). Fotos: Lucien WOLFF Hunde müssen draußen bleiben: Ein Bentley Racing Car aus den 1930er Jahren. Fotos: Lucien WOLFF Auch mit 56 Jahren noch ein flotter Käfer. Ein VW Käfer Baujahr 1963. Fotos: Lucien WOLFF Dieses Bentley Racing Car aus den 1930er Jahren weiß mit seinem Innenraum zu überzeugen. Fotos: Lucien WOLFF Dieser Ford Hot Rod V8 5,7 l Baujahr 1936 kommt bei allen Generationen gut an. Fotos: Lucien WOLFF Ganz schön viele Aufkleber verzieren diesen Citroën 11 B normal Baujahr 1954. Fotos: Lucien WOLFF Auch der Vespa Club Roude Léiw ließ sich die Teilnahme nicht nehmen. Fotos: Lucien WOLFF

Organisationspräsident Guy Laroche, welcher während zwei Tagen auf 90 freiwillige Helfer zählen darf, betonte erneut, dass die Veranstaltung nach wie vor als Ausstellung und Verkaufsbörse gedacht ist. Also gab es außer den ausgestellten Oldtimer-Autos noch Verkaufsstände mit Zubehör, Ersatzteilen, Miniaturmodellen und Fachliteratur. Zu sehen gab es alles was bis 1985 gebaut wurde vom Privatauto, Sportwagen und Motorrad über Traktor und Truck bis zum Militärfahrzeug.



Nicht nur amerikanische Straßenkreuzer und englische Sportwagen, sondern auch zahlreiche Juwelen europäischer Hersteller oder äußerst seltene Zweiräder aus längst vergangenen Zeiten zogen die Blicke der Besucher an. Es wurde keine Eintrittsgebühr erhoben, was die Schätzung der Besucherzahl erschwert. Am Sonntag ist das Vintage Cars & Bikes Festival noch den ganzen Tag über zugänglich, so dass sich bei schönem Sommerwetter an beiden Tagen wohl zwischen 6 000 und 7 000 Besucher beim Zentrum Roudemer in Steinfort einfanden um die zirka 750 Oldies aus nächster Nähe zu bewundern.