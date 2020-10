Vincent De Smet: „Spontan zu sein gelingt mir immer besser“

Priesteramtskandidat Vincent De Smet über seine Ausbildung in der Verwaltung, seinen Weg zur Weihe und negative Schlagzeilen in der katholischen Kirche.

Eigentlich hätte er schon längst geweiht sein sollen. Die Priesterweihe von Vincent De Smet war für den 9. Mai, den Europatag, angesetzt. Dann kam Corona. Doch jetzt ist es wirklich endlich so weit: Am Samstag wird der 32-Jährige in der Kathedrale von Luxemburg zum Priester geweiht. Im Interview spricht er über die Vorbereitungszeit, seinen Werdegang und die Herausforderungen, die der Beruf mit sich bringt.

Vincent De Smet, wann hatten Sie zum ersten Mal die Idee, Priester zu werden?

In einer Abendmesse 2009 ...