(na) - Ein wenig erinnert die „Cité Micheville“ im französischen Villerupt an das Düdelinger „Quartier Italien“, die Farben weniger. Wie in Düdelingen wurden auch in Villerupt die Arbeiterwohnungen vor gut 100 Jahren in einem Hang, direkt am ehemaligen Hüttenwerk errichtet.



Was in Villerupt von außen noch pittoresk aussieht, verliert beim Innenhausbesuch in der Rue Victor Hugo aber schnell seinen Charme. Hinter der Eingangstür führt eine steile Treppe, fast wie eine Leiter, nach oben.



Ein viereckiger Raum von etwa 20 Quadratmetern bildet das Erdgeschoss ...