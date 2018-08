Steinfort wird um ein Anziehungspunkt reicher. Von Oktober an, wird ein Restaurant in der Villa Collart im Park hinter dem Gemeindehaus eröffnen.

Villa Collart vor neuem Kapitel

Nicolas ANEN Von Oktober an soll neues Leben in die Villa Collart in Steinfort einziehen: Ein Restaurant wird im Erdgeschoss eröffnen. Auch die Parkanlage wird neu gestaltet. Somit wird Steinfort über einen neuen Anziehungspunkt in geschichtsträchtigen Mauern verfügen.

Geschichten haben die hundertjährigen Mauern der Villa Collart in Steinfort im Überfluss zu erzählen. Doch, um etwas über sie zu erfahren, muss man den alten Gemäuern auch zuhören können. Diese Kunst beherrscht Lokalhistoriker Erny Drouet.



So weiß er zu erzählen, dass nur ein halbes Dutzend Jahre lang auch tatsächlich ein Mitglied der Familie Collart in der gleichnamigen Villa gelebt hat. Doch dazu später mehr.



Die Villa Collart steht entlang der Rue de Hobscheid, in einem Park der sich bis zum Steinforter Gemeindehaus zieht. Foto: Lex Kleren

Renovierung vor dem Abschluss



Auch die Architekten Thomas Weckerle und Mathieu Oly mussten sich in den vergangenen Jahren und Monaten auf Spurensuche begeben. 2014 hatte das Architektenbüro Bruck + Weckerle den Architekturwettbewerb zur Instandsetzung der Villa gewonnen.



Zwei Jahre später haben die Arbeiten begonnen. Nun stehen sie vor dem Abschluss. Im Oktober 2018 soll im Erdgeschoss ein Restaurant eröffnen.

Ein restaurant wird in der Villa Collart eröffnen. Foto: Lex Kleren

In den oberen Stockwerken entstehen Säle für das Syndicat d'initiative, für Vereine sowie Ausstellungsräumlichkeiten, wie der Steinforter Bürgermeister Guy Pettinger erklärt.



Von Jules Collart für Robert Collart



Doch ehe sie sich der künftigen Nutzung der Villa Collart widmen konnten, mussten die Architekten sich erst mit dieser vertraut machen. In Steinfort ist der Name „Collart“ schließlich nicht von der Ortsgeschichte zu trennen.



Der Steinforter Schmelzherr Jules Collart hatte die Villa um 1904 für seinen Sohn, Robert Collart, errichten lassen, erzählt Erny Drouet. Jules Collart spielte damals mit dem Gedanken, dass sein Sohn das Steinforter Hüttenwerk übernehmen werde.



Doch 1910 starb Jules Collarts Bruder, Charles Collart. Da dieser kinderlos war, übernahmen Bruder und Neffe aus Steinfort dessen Erbe in Dommeldingen, erzählt Erny Drouet weiter. Darunter das Schloss, die heute chinesische Botschaft, in das Robert Collart, damaliger Bürgermeister in Steinfort, ziehen sollte.



Der Dachboden wurde komplett renoviert. Foto: Lex Kleren

Von Steinfort nach Dommeldingen



„Am 25. Obtober 1912 trat Robert Collart als Bürgermeister von Steinfort zurück, weil er seinen Wohnsitz in eine andere Gemeinde verlegte“, erzählt Erny Drouet noch. Demnach hat er etwa ein halbes Dutzend Jahre in der Villa in Steinfort gelebt.



Dort wurden Büroräume geschaffen. Schmelzdirektoren und Ingenieure sollten sich hier abwechseln. In den sechziger Jahren übernahm die Gemeinde die Gebäulichkeiten, erklärt Bürgermeister Guy Pettinger. Bis 2014 war zuletzt das Jugendhaus dort beheimatet.



Bis 2014 war das Jugendhaus in einem Teil der Villa beheimatet. Foto: Lex Kleren

Überraschungen im Keller



„Auch wenn sie im Volksmund ,Villa Collart‘ genannt wird, eigentlich handelt es sich um ein doppeltes Herrenhaus“, erklärt Architekt Mathieu Oly. So bestanden zwei separate Eingänge und im Inneren zwei Treppenhäuser.



Wie es sich bei einem solchen Bau gehört, wurden die Architekten nicht von Überraschungen verschont. In der Villa Collart waren diese eher feuchter Natur. So fanden sie im Keller einen Brunnen vor, erzählt Architekt Thomas Weckerle.



Geheimnisvoller dürfte aber dieser Kellerraum gewesen sein, der auf keinen Plänen vorkam und zugemauert war. „Drinnen war Wasser, etwa hüfthoch“, so Thomas Weckerle. Vielleicht eine ehemalige Zisterne. Vielleicht aber auch eine Art Klärgrube.



Hinter dieser Kellermauer befand sich ein überfluteter Raum. Auch wenn dessen Funktion weiter Rätsel aufgibt, wurde er ganz pragmatisch zum Weinkeller umgebaut. Foto: Lex Kleren

Für das erneuerte Gebäude ist dieser Raum aber keineswegs verloren. Der mittlerweile ausgetrocknete Raum wurde zum Weinkeller umfunktioniert.



"So umgebaut, dass man es nicht sieht“

Die eine oder ander Überraschung blieb bei der Renovierung nicht aus. Foto: Lex Kleren

„Wir haben renoviert und umgebaut“, erklärt Thomas Weckerle weiter. „Aber so umgebaut, dass man es nicht sieht“. So wurde zum Beispiel darauf verzichtet, den neuen Aufzug in einem gläsernen Außenschacht zu bauen. Anstelle wurde an einer Stelle das Gebäude etwas ausgebaut und der Aufzug dort integriert. Ohne dass direkt sichtbar ist, dass dieses Gebäudeteil vorher nicht bestand.



In der gleichen Philosophie sind die Architekten an die Innenarchitektur herangegangen. Dort, wo der Stuck an der Decke erhalten werden konnte, wurde er renoviert. Dort, wo er zu sehr gelitten hatte, wurden neue Aufdrucke, originalgetreu, gegossen. Aber nicht ohne ein „Update“, wie es Architekt Mathieu Oly ausdrückt. Sprich mit integrierten Kabeln für die Beleuchtung.



Die Villa im Park

Die Parkanlagen sollen für Frühjahr 2019 hergerichtet sein. Foto: Lex Kleren

Ingesamt beläuft sich das Budget für die Restaurierung der Villa auf 3,4 Millionen Euro. Dazu kommen noch einmal zwischen 700 000 und 800 000 Euro für die Herrichtung der Parkanlage, schätzt Bürgermeister Guy Pettinger. Diese soll im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.



Der Park reicht vom Parkplatz hinter dem Gemeindehaus bis zur Villa und wird von der Eisch durchquert. Eine Fußgängerbrücke wird eine Verbindung Richtung Krankenhaus herstellen. Somit wird Steinfort mit der Villa Collart ein Bindeglied zwischen Rathaus und Kulturzentrum Al Schmelz bekommen, betont Guy Pettinger noch.



Ein "Juwel"

Staatssekretärin Francine Closener, die die Baustelle am Mittwoch besuchte, fand belobigende Worte. Es sei kein Riesenprojekt, werde aber dafür sorgen, dass Leben einkehre. Somit reihe sich die Villa Collart in eine Reihe von „kleinen Juwelen“ ein, die der Westen zu bieten habe.



Apropos Juwel. Der Name des Kochs, der das Restaurant im Oktober betreiben soll, ist in der Kochszene kein Unbekannter, handelt es sich um Thomas Murer, der durch die Kochsendung „Top Chef“ bekannt wurde.



Bürgermeister Guy Pettinger versichert aber, dass es kein Sternerestaurant werden soll, sondern, dass man auch eine „Hameschmier“ serviert bekommen wird. Wie dem auch sein, die Villa ist bereit für ein weiteres Kapitel in ihrer langen Geschichte.



Staatssekretärin Francine Closener, hier in Begleitung von Bürgermeister Guy Pettinger (l.) und Architekt Thomas Weckerle besichtigte die Villa am Mittwoch. Foto: Lex Kleren