Protest ohne Maske

Vierte Marche blanche in der Hauptstadt

Am Freitag startet die vierte Marche blanche. Offiziell geht es beim Protest weder gegen die Impfung, noch gegen die Maskenpflicht.

(j-ps/jwi) - Ungeimpfte und Maskenkritiker gehen wieder auf die Straße: Am Freitagabend findet in Luxemburg-Stadt die vierte Ausgabe der Marche blanche statt. Der Protestzug startete vor der Philharmonie im Viertel Kirchberg und steuert anschließend die Innenstadt an, um vor der Chamber Kerzen nieder zu legen. Ersten Schätzungen zu Folge nehmen mehrere Tausend Menschen teil.

Der Name „Marche blanche“ soll an eine belgische Protestbewegung erinnern, die kurz nach Bekanntwerden der Verbrechen von Marc Dutroux zum Kampf gegen Pädophilie aufrief. „Niemand soll auch nur einen Finger an unsere Kinder legen“, so steht es auf dem Aufruf zur Teilnahme an der vierten luxemburgischen Ausgabe der Marche blanche.

Noch immer bleibt indes unklar für was genau sich die Demonstranten einsetzen. Offiziell geht es weder um die Impfung, noch um die Maskenpflicht. Man arbeite auf eine geeinte Gesellschaft hin, heißt es auf dem Flugblatt. Ferner heißt es, dass die Teilnehmer ihre Differenzen beiseitelegen und sich solidarisch zeigen sollten. Die Entscheidungsfreiheit sei ein fundamentales und unveräußerliches Recht.

Darüber hinaus halten sich die Organisatoren mit Informationen bedeckt. Sie riefen alle Teilnehmer dazu auf, weiterhin keine Plakate zur Demo zu bringen. Auch sollte es keine weiteren Flugblätter geben. Reden waren auch keine geplant. Nur die Nationalhymne soll am Ende gesungen werden.

