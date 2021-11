In der vergangenen Woche führte die Polizei insgesamt 100 Kontrollen durch, vor allem in Bezug auf die Beachtung der Covid-Check-Regeln.

Covid-Kontrollen

Vier Verstöße in Restaurants und Bars festgestellt

David THINNES In der vergangenen Woche führte die Polizei insgesamt 100 Kontrollen durch, vor allem in Bezug auf die Beachtung der Covid-Check-Regeln.

Die Polizei hat sich in der vergangenen Woche bei ihren Kontrollen erneut auf die Einhaltung der Covid-Check-Regeln in Restaurants und Bars konzentriert, besonders am Wochenende. Bei insgesamt 100 Kontrollen wurden in Mondorf und Düdelingen vier Verstöße gegen die sanitären Vorschriften in Lokalen des Gaststättengewerbes festgestellt. Auch Einzelpersonen wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Die Polizeikontrollen sollen präventiv und repressiv wirken und werden gezielt und auch während den normalen Missionen durchgeführt.

