In der Nacht auf Sonntag mussten die Rettungsdienste zweimal ausrücken. Ein Kellerbrand hatte die Feuerwehren aus dem Westen des Landes am frühen Abend beschäftigt.

Vier Verletzte bei zwei Unfällen

In der Nacht auf Sonntag mussten die Rettungsdienste zweimal ausrücken. Ein Kellerbrand hatte die Feuerwehren aus dem Westen des Landes am frühen Abend beschäftigt.

In der Nacht auf Sonntag mussten die Rettungsdienste zweimal ausrücken.

Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn A1 in Richtung Luxemburg kam es gegen 22 Uhr zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen, wobei zwei Menschen verwundet wurden. Rettungswagen aus Mertert und Remich brachten die Verwundeten ins Krankenhaus, derweil die Feuerwehren aus Mertert und Manternach die Unfallstelle absicherten und für den Abtransport der Unfallfahrzeuge sorgten.

Gegen 1.45 Uhr verlor zwischen Steinsel und Walferdingen ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, der in der Folge von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei wurden ebenfalls zwei Insassen verwundet. In diesem Fall waren die Sanitäter aus der Hauptstadt und Mamer im Einstaz. Währenddessen leiteten die Feuerwehren aus Luxemburg und Steinsel die Räumungsarbeiten in die Wege.