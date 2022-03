Im August 2021 war die Leiche eines in Luxemburg lebenden Mannes in Portugal gefunden worden. Nun gab es Festnahmen.

46-Jähriger tot aufgefunden

Vier Verhaftungen nach Leichenfund in Portugal

Teddy JAANS Im August 2021 war die Leiche eines in Luxemburg lebenden Mannes in Portugal gefunden worden. Nun gab es Festnahmen.

Am 5. August 2021 wurde im portugiesischen Figueira da Foz die Leiche eines 46 Jahre alten portugiesischen Staatsbürgers, der in Luxemburg wohnte, gefunden. Sehr schnell stellte sich heraus, dass der Mann nicht eines natürlichen Todes gestorben war. Zudem konnte die Justiz nicht ausschließen, dass der oder die Täter in Luxemburg leben. In enger Zusammenarbeit mit den portugiesischen Ermittlern ging die Luxemburger Kriminalpolizei der Sache auf den Grund.

Am Mittwoch vergangener Woche wurden in Luxemburg vier Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, in den Mord verwickelt zu sein. Dabei handelt es sich um die 45-jährige Lebensgefährtin des Verstorbenen, sowie deren 64 Jahre alte Mutter und ihr 54 Jahre alter Partner. Zudem wurde der 25 Jahre alte Sohn aus erster Ehe des Opfers ebenfalls festgenommen. Dies teilt die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Sie wurden am Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der nach den Verhören entschied, die Lebensgefährtin des Toten sowie deren Mutter und ihren Partner in Untersuchungshaft zu setzen. Gegen den Sohn des Opfers wird weiter ermittelt. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

