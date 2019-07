Luxemburger Rettungskräfte hatten am Montagnachmittag alle Hände voll zu tun - der CGDIS vermeldete nicht weniger als vier Unfälle und zwei Brände.

Vier Unfälle und zwei Brände am Montagnachmittag

(SC) - In der Mittagsstunde ereignete sich in der Rue des Bains Luxemburg-Stadt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein Motorradfahrer war mit einem Auto zusammengestoßen. Zwei Rettungswagen aus Luxemburg-Stadt eilten zur Unfallstelle.

Unfall in Consdorf: Eine Person schwer verletzt Drei weitere Personen kamen nach der Kollision nahe dem Pont Breidweiler mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Um kurz vor 14 Uhr überschlug sich ein Wagen auf der CR136 zwischen Boudler und Bruch. Ein Rettungswagen aus Echternach kümmerte sich um die Person, die bei dem Vorfall verletzt wurde.

Einen weiteren Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto gab es gegen 14.45 Uhr in Bettemburg in der Industriezone "Wolser". Auch hier wurde eine Person verletzt, Rettungsdienste aus Bettemburg waren zur Stelle.

In der Rue de la Barrière in Merl stürzte am Nachmittag gegen 16.30 Uhr ein Fahrradfahrer. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz und musste von einem Rettungswagen aus Düdelingen erstversorgt werden.

Neben mehreren Unfällen gab es laut dem CGDIS außerdem zwei Feuer zu vermelden. In der Rue de la Montange in Differingen war gegen 12 Uhr ein Feuer in einer Apartment-Wohnung ausgebrochen, bei dem jedoch glücklicherweise niemand verletzt wurde. Feuerwehrkräfte aus Sanem-Differdingen, Esch/Alzette, Käerjeng, Petingen und Monnerich waren vor Ort.

Auf der Autobahn A1 in Richtung Trier fing gegen 16.20 Uhr ein Auto Feuer. Auch bei diesem Feuer wurde niemand verletzt. Wegen der Löscharbeiten bewegte sich der Verkehr jedoch nur zähflüssig und es bildete sich ein langer Stau entlang der Strecke.