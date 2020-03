Bei mehreren Kollisionen wurden am Morgen insgsamt fünf Menschen verletzt.

Vier Unfälle am Donnerstagmorgen

(TJ) - Gegen 6.00 Uhr verlor zwischen Berchem und Liwingen ein Autofahrer die Gewalt über sein Fahrzeug, das von der Piste abkam und sich überschlug. Ein Insasse wurde verwundet,

Um 6.40 Uhr kollidierten auf der A6 in Höhe der Aire de Capellen drei Autos. Ein Mensch wurde verwundet. In der Folge bildete sich ein längerer Rückstau, der zeitweise bis hinter die Grenze mit Belgien reichte.

Um 9.20 Uhr kollidierten zwischen Dommeldingen und Waldhof zwei Fahrzeuge. Bei diesem nfall wurden zwei Personen verwundet.

Um 9.40 kam es in der Rue Nicolas Meyer in Bascharage zu einem Unfall, in den zwei Autos verwickelt waren. Auch hier wurden zwei Insassen verletzt.