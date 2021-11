Zwei Menschen sind Samstagnacht bei einem Unfall nahe Niederkerschen gestorben - der Unfallfahrer wurde festgenommen.

Bei Niederkerschen

Tödlicher Unfall auf der N31

(LW) - Auf der N31 zwischen Niederkerschen und Linger ist es Samstagnacht zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer, der in Richtung Niederkerschen unterwegs war, geriet gegen 2.40 Uhr vor dem Kreisverkehr Biff aus bisher noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und prallte dort gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug, das von einer 22-jährigen Frau mit Wohnsitz in Frankreich gesteuert wurde.

Bei dem Unfall wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Zudem starb ein 40-jähriger Insasse jenes Wagens, der in Richtung Niederkerschen unterwegs gewesen war. Das zweite Unfallopfer war laut Polizei in Düdelingen wohnhaft. Zwei weitere Personen mussten schwer verletzt in die Klinik.

Der mutmaßliche Unfallverursacher war laut Polizei alkoholisiert. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Die Police technique wurde mit der Ermittlung des genauen Unfallhergangs betraut. Der Streckenabschnitt war auch am Sonntagvormittag für den Verkehr gesperrt.

Nur eine Dreiviertelstunde nach dem tödlichen Crash bei Niederkerschen ereignete sich wenige Kilometer entfernt auf der B40 zwischen dem Échangeur Belval-Université und dem Tunnel Micheville an der französisch-luxemburgischen Grenze ein weiterer Unfall. Drei Personen wurden dabei laut Angaben des CGDIS verletzt.

Erst am Donnerstag war es auf der Straße zwischen Urspelt und Reuler im Norden des Landes zu einem tödlichen Unfall gekommen.

