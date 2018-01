(str) - Diebstähle sind zwar vielleicht alltäglich, aber dafür noch lange keine Kavaliersdelikte. Das Gesetz ist eindeutig: Wer klaut, gehört bestraft. Mit vier ganz unterschiedlichen Fällen von Ladendiebstahl hat sich am Montagvormittag die 16. Strafkammer des Bezirksgerichts Luxemburg befasst.

Der erste Fall zählt zu jenen, mit denen Polizisten wohl mehr oder weniger regelmäßig befasst werden, die aber ihren bitteren Beigeschmack stets behalten.



Rentnerin angeklagt



Beschuldigte ist eine ältere Dame, die in einer hauptstädtischen Apotheke ein Reiseset mit Zahnpasta und Zahnbürste im Wert von acht Euro gestohlen hatte. Zudem war sie auch beim Diebstahl von 20 Euro in einem Krankenhaus erwischt worden. In einem ersten Verhör durch die Polizei hatte sie trotz Videobeweis die Tat bestritten.



Im Prozess gab die 64-Jährige an, sich aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme nicht mehr erinnern zu können. Dann schlug sie aber vor, das Produkt in den kommenden Tagen zu bezahlen. Die Staatsanwaltschaft ließ Milde walten und forderte schließlich eine Aussetzung der Verurteilung.



Bevor die Beschuldigte die Anklagebank verlassen durfte, wurde sie allerdings ein letztes Mal von der vorsitzenden Richterin ermahnt. „Dann darf aber auch eine gewisse Zeit lang nichts passieren“, hielt sie der Frau vor. Diese nickte und verließ sichtlich erleichtert den Saal.



Der Tütentrick



Die Angeklagte im zweiten Fall war nicht zum Prozess erschienen. Ihr wird vorgeworfen, im März und im April 2016 mit einer Komplizin in Kleidergeschäften in Esch/Alzette auf Diebestour gewesen zu sein.



Die Beschuldigten hatten, wie Videoaufnahmen und eine anschließende Polizeikontrolle zeigten, mit präparierten Taschen Kleidung im Wert von 250 Euro gestohlen. Die Taschen waren mit Alufolie gefüttert, um so die Funksender der Diebstahlsicherung außer Gefecht zu setzen.



Die Staatsanwaltschaft forderte zwölf Monate Haft. Durch ihr Fernbleiben beim Prozess hat die Beschuldigte die Möglichkeit einer Bewährungsstrafe verspielt.

Zwei Jacken zu viel



Das gilt auch für einen Mann, der im Mai 2015 in einem Kleidergeschäft in einem Einkaufszentrum in Bartringen bei einem Diebstahl erwischt worden war. Er hatte versucht, zwei hochwertige Jacken unter seiner Jacke zu verstecken. Auch für ihn forderte die Staatsanwaltschaft ein Jahr Haft.



6.000 Euro Beute



Beute im Wert von mehr als 6.000 Euro hatte eine Familie aus dem belgischen Namur in einem Einkaufszentrum in Kirchberg gemacht. Die vier Angeklagten hatten hochwertige Spielkonsolen und Mobiltelefone an der Kasse vorbei geschmuggelt und waren erwischt worden.



In der Verhandlung am Montag war ein Beschuldigter anwesend, ein anderer war durch einen Anwalt vertreten. Der Angeklagte gestand die Tat ohne Umschweife. Zudem räumte er ein, dass diese wohl keine sehr gute Idee von ihm, seiner Schwester, seiner Mutter und einem Freund gewesen sei.



Anwalt führt Kassationsgrund an



Sein Verteidiger wollte indes im Anklagedossier einen Kassationsgrund gefunden haben. Der Untersuchungsrichter habe seinem Mandant bereits zu Beginn seiner Anhörung gesagt, er sei wegen Diebstahls angeklagt. Eine Anklageerhebung dürfe es aber erst nach der Anhörung geben.



Zudem verwies er auf die lange Zeit, die die Angeklagte nun schon seit der Tat im April 2011 auf ihren Prozess warten würde. Ein Argument, das die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nicht gelten ließ, da das Verfahren immer wieder auf Antrag der Beschuldigten verschoben worden sei. Für alle vier Angeklagten forderte sie eine Haftstrafe von neun Monaten und eine Geldstrafe.



Die Urteile in allen vier Fällen ergehen am 8. Februar.