(dho) - In Luxemburg gibt es ab nächstem Jahr 24 Radargeräte. Dies sind vier mehr als bisher.



Wie die Straßenbauverwaltung am Donnerstag mitteilte, werden vier neue Geräte installiert. Das erste geht bereits in der zweiten Woche im Dezember in Betrieb, nämlich in der „Liaison Micheville“.



Die drei anderen Blitzer kommen zwischen Angelsberg und Mersch auf den CR108, an den Kreisverkehr Raemerich und zwischen Saeul und Brouch auf die N8. In Betrieb genommen werden sie voraussichtlich zwischen Januar und April 2018. Alle neuen Radargeräte blitzen in beide Richtungen.

Die Arbeiten für die Anbringung des Gerätes auf der N8 beginnen bereits am Freitag. Während der Installationsarbeiten wird der Radar-Anhänger auf der Strecke eingesetzt. Blitzen wird das Gerät dann voraussichtlich noch vor Mai 2018.