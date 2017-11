(dho) - Dass zu den bestehenden 20 fixen Radargeräten vier neue Blitzer hinzukommen würden, war bereits seit Längerem gewusst. Nun gab die Straßenbauverwaltung ihre diesbezügliche Terminplanung bekannt. Das erste neue Gerät, jenes an der „Liaison Micheville“ in Belval, geht schon bald in Betrieb, nämlich in der zweiten Dezemberwoche.

Die Arbeiten für die Anbringung des zweiten Gerätes auf der N8 zwischen Saeul und Brouch beginnen am Freitag. Während der Installationsarbeiten wird auf dieser Strecke ein Radar-Anhänger eingesetzt. Das fixe Gerät kommt dann voraussichtlich noch vor Mai nächsten Jahres zum Einsatz.

Die Vorbereitungen für die Installation der beiden anderen Radare beginnen zwischen Januar und April 2018. Ihre Standorte werden der CR108 zwischen Angelsberg und Mersch sowie der Kreisverkehr „Raemerich“ am Ende der A4 sein. Alle neuen Radargeräte blitzen, wie die Mehrzahl ihrer „Kollegen“ auch, in beide Richtungen.



Die ersten zehn fixen Geräte waren im März vergangenen Jahres in Betrieb genommen worden. Im Mai desselben Jahres folgten dann zehn weiter.