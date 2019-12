Die Serie der nächtlichen Fahrzeugbrände im Südosten des Landes geht weiter: Am Dienstag brannten in einem Gewerbegebiet in Bettemburg gleich vier Lieferwagen.

Lokales 2

Vier Lieferwagen gehen in Flammen auf

Die Serie der nächtlichen Fahrzeugbrände im Südosten des Landes geht weiter: Am Dienstag brannten in einem Gewerbegebiet in Bettemburg gleich vier Lieferwagen.

(str) - Zu einem größeren Löscheinsatz mussten gegen 4.40 Uhr in der Nacht zum Dienstag Feuerwehrkräfte aus Bettemburg und Düdelingen ausrücken.

Auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet Scheleck zwischen beiden Ortschaften standen insgesamt vier Lieferfahrzeuge lichterloh in Flammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, bei dem Brand wurden allerdings noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Der Brand war schnell unter Kontrolle gebracht. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die Kriminalpolizei von der Staatsanwaltschaft mit Ermittlungen in dem Fall beauftragt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Foto: CGDIS

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: CGDIS Foto: CGDIS