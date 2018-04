Vier Kandidaten für ein Velodrom

Alles auf einen Blick: Das „Munnerefer Lycée“ (C) wird neben das Stadion John Grün (D) gebaut. Das an den Parkplatz (A) und das an das Lyzeum angrenzende 6,2 Hektar große Terrain wurde als Standort für den neuen Sportkomplex mit dem Velodrom (B) zurückbehalten.

GRAFIK: VANDRIESSCHE URBANISTES ET ARCHITECTES/ECAU