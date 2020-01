Vier Jahre Haft für prügelnden Freund

Ein 28-jähriger Franzose, der seine Freundin schwer misshandelt haben soll, ist in erster Instanz zu einer Haftstrafe von vier Jahren mit einem teilweisen Strafaufschub verurteilt worden.

(str) - Selbst im Gerichtssaal hatte er seine Freundin noch mit Gesten bedroht. Dabei hatte die alles getan, um den Vater ihres neugeborenen Kindes vor Strafe zu schützen.



So hatte sie im Gerichtssaal alle ihre vorigen Aussagen widerrufen und vehement bestritten, dass der 28-Jährige sie gezielt mit Fäusten und Füßen in den Bauch geschlagen habe, um ihr ungeborenes Kind zu töten. Sie habe alles nur erfunden, um in Ruhe Kokain zu konsumieren.



Doch die Richter schenkten ihr offensichtlich ebenso wenig Glauben wie den tränenreichen Unschuldsbekenntnissen des Angeklagten. Denn es gab Zeugen, die diesen Vorfall, der nur einer von vielen war, beobachtet hatten.



Die Richter verurteilten den Angeklagten nun in erster Instanz zu vier Jahren Haft, davon zwei auf Bewährung – mit der Auflage, sich einer psychiatrischen Behandlung zu unterziehen und das Antigewaltprogramm „Riicht eraus“ zu absolvieren. Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 700 Euro.



Der Verurteilte kann binnen 40 Tagen Berufung gegen das Urteil einlegen.