(SH) - Angesichts der sich anhäufenden Fälle im Ausland, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Vogelgrippe – oder Geflügelpest – auch Luxemburg erreicht. Seit einer Woche ist dies der Fall. Tiere von Züchtern aus Rollingen, Keispelt, Niederfeulen und Schrassig hatten sich mit dem Virus infiziert. Die kompletten Geflügelbestände der Züchter mussten daraufhin sterben.

Einige Menschen mögen aufgrund der vier Fälle der Vogelgrippe im Großherzogtum etwas beunruhigt sein, Grund zur Panik gibt es jedoch keinen. „Trotz all jener Fälle, die in den vergangenen Monaten in Geflügelbetrieben in ganz Europa bestätigt wurden, gibt es bisher keinen einzigen Fall, in dem dieser Typ Virus auch beim Menschen diagnostiziert wurde“, erklärt Félix Wildschutz, Direktor der Veterinärverwaltung.

Keine Gefahr durch Konsum von Fleisch und Eier

Bei der Krankheit, die derzeit grassiert, handelt es sich um den Influenzavirus des Typs H5N8. Für Geflügel ist dieses Virus hochansteckend. Infizierte Tiere weisen kaum Symptome auf, die Sterblichkeitsrate in Betrieben und bei Züchtern steigt jedoch an.

Auf den Menschen überträgt sich das H5N8-Virus hingegen nicht, anders als dies beispielsweise beim Typ H5N1 der Vogelgrippe der Fall ist. Daran infizierten sich zwischen 2003 und Anfang 2016 laut Statistiken der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit 856 Menschen. 452 unter ihnen – also mehr als 50 Prozent – starben an den Folgen der Erkrankung, die meisten in Asien. Für Experten gilt jedoch auch bei diesem Virus die Ansteckungsgefahr für den Menschen als äußerst gering.

Fälle, bei denen sich Menschen über kontaminiertes Fleisch oder Eier angesteckt haben, sind unterdessen nicht bekannt. Dies gilt auch für das H5N8. Demnach können Hühnerfleisch und Eier weiterhin bedenkenlos verzehrt werden.

Besondere Maßnahmen für Geflügelzüchter

Dennoch wurden die Geflügelzüchter zur Vorsicht aufgerufen. Es gilt nämlich zu vermeiden, dass sich das Virus weiter ausbreitet. So sollen sie ihre Tiere möglichst in einem Gebäude halten. Fütterung und Wasserzufuhr müssen im Inneren eines Gebäudes erfolgen. Professionelle Züchter müssen zudem die Maßnahmen der Biosicherheit, deren Ziel es u. a. ist, infektiöse Organismen einzudämmen, respektieren und so wenigen Personen wie nur möglich Zugang zu den Ställen gewähren. Der Transport von Geflügel darf derzeit nur mit einer speziellen Befugnis der Veterinärinspektion erfolgen. Die Ausstellung von Hühnern und Co. ist komplett untersagt.

Wie lange diese Empfehlungen und Verbote Bestand haben werden, hängt von der weiteren Entwicklung ab. „Falls es zu keinen weiteren Fällen mehr kommt, können wir unsere Maßnahmen in ein paar Wochen wieder lockern“, erklärt Félix Wildschutz.

