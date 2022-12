Am Samstagabend wurde in vier Einfamilienhäuser eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. In allen Fällen gelang den Tätern die Flucht.

Aus dem Polizeibericht

Vier Einbrüche an Heiligabend

(lm) - An Heiligabend wurde in vier Häuser eingebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. In sämtlichen Fällen sind die Täter bislang flüchtig.

Zunächst wurde den Beamten gegen 19 Uhr ein Einbruch in der Strassener Rue de la Liberté gemeldet. Die Bewohner hätten auf dem Nachhauseweg beobachtet, wie zwei Personen aus ihrem Garten flüchteten. Mehrere Polizeistreifen haben sich sofort an der Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern beteiligt, den Einbrechern gelang jedoch die Flucht. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Fast zeitgleich, zwischen 19 und 19.30 Uhr verschafften sich Unehrliche Zugang in ein frei stehendes Einfamilienhaus in Bad-Mondorf. Nach Angaben der Polizei hat ein Nachbar beobachtet, wie eine Person die Flucht ergriff. Die Spurensicherung wurde mit den Ermittlungen betraut.

Außerdem wurde gegen 22.30 Uhr in ein Haus in der hauptstädtischen Rue du Kiem eingebrochen. Man gehe davon aus, dass die Täter an der Rückseite des Hauses ein Fenster einschlugen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Auch in diesem Fall laufen die Ermittlungen.

Als Letztes teilen die Beamten mit, dass gegen Mitternacht in ein Haus in der Batringer Cité Millewee eingebrochen wurde. Hier ist davon auszugehen, dass die Täter die Rollläden auf der Rückseite des Hauses blockierten und anschließend die Fenster aufhebelten. Es wurde noch am Abend selbst nach den mutmaßlichen Einbrechern gefahndet, diese verlief jedoch bislang ohne Erfolg. Die Spurensicherung kümmert sich derzeit um die Ermittlungen.

