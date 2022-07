Die blauen Vel'oh!-Elektrofahrräder der Stadt Luxemburg sind erfolgreich. Aber auch anfällig für Diebstahl und Vandalismus.

250 Räder fehlen

„Viele Vel'oh! verschwinden in der Natur“

Thomas BERTHOL Die blauen Vel'oh!-Elektrofahrräder der Stadt Luxemburg sind erfolgreich. Aber auch anfällig für Diebstahl und Vandalismus.

Wo sind die blauen Fahrräder der Stadt Luxemburg geblieben? 250 der insgesamt 1.250 Vel'OH-Fahrräder sollen „in der Natur“ verschwunden sein. „Einige werden sogar in die Petruss geworfen. Das Problem ist, dass die Benutzer machen, was sie wollen, anstatt das Fahrrad auszuleihen und an einer anderen Station zurückzugeben“, so der Erste Schöffe der Hauptstadt Serge Wilmes (CSV). Dabei sei keine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder Altersgruppe angesprochen.

„Es gibt einige Leute, die sich sagen, ‚ich muss es ja nicht zurückbringen‘ oder die sogar Freude daran haben, es woanders abzugeben, dieses Phänomen hat sich in den letzten Jahren wirklich massiv entwickelt. Und fast 80 Prozent aller Schäden werden im Bahnhofsviertel verursacht“, so Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) beim letzten City Breakfast.

16 Monate Wartezeit für ein neues Vel'OH

Serge Wilmes zufolge werden die blauen Fahrräder vor allem abends im Bahnhofsviertel von Drogendealern benutzt: „Sie benutzen sie, um ihre Waren zu verteilen, aber sie haben kein Abonnement, sondern nehmen sich das Rad gewaltsam aus der Halterung. Das Problem ist, dass das Fahrrad dann nicht mehr an eine Station zurückgebracht werden kann, weil es kaputt ist und repariert werden muss.“

Zu diesem Vandalismus kommt später auch noch das Problem der Ersatzteile, die derzeit sehr knapp sind, wie Wilmes anmerkt. Bei der derzeitigen Rohstoffknappheit müsse man bis zu 16 Monate warten. Und wegen dieser langen Wartezeit fehlen im Vel'OH-Netz derzeit 250 Fahrräder.

Opfer des eigenen Erfolgs

Für Serge Wilmes sind die blauen Fahrräder Opfer ihres eigenen Erfolgs: „Wir sind die erste Stadt in Europa, in der JCDecaux vollständig elektrische Fahrräder installiert hat.“ Zur Erinnerung: Diese Maßnahme wurde bereits Ende Dezember 2017 vom Gemeinderat beschlossen. Das Netz hat derzeit 20.000 Nutzer, die ein Jahresabonnement haben. Dieses Langzeitabo kostet 18 Euro pro Jahr. Personen, die das Stadtrad nur eine Woche lang nutzen möchten, müssen sechs Euro bezahlen.

Wenn das Fahrrad nicht an der Station zurückgegeben wird, wird eine Kaution von 250 Euro erhoben. Werden Diebe dadurch abgeschreckt? Nicht wirklich, denn die meisten gestohlenen Fahrräder wurden laut der Stadt Luxemburg einfach aus der Ladestation gerissen.

Serge Wilmes berichtet, dass einige sogar in Esch/Alzette wiedergefunden wurden. Jérôme Blanchevoye, stellvertretender Generaldirektor für Städte und Entwicklung bei JCDecaux Belgium, erklärte auf Anfrage, dass „die Fahrräder bislang nicht mit einem GPS-Chip ausgestattet sind“. Was die Kosten für den Diebstahl dieser Fahrräder betrifft, so bleibt die Zahl vertraulich. Aber: „Bei mehr als 200 verlorenen Elektrofahrrädern, deren Kosten zwangsläufig höher sind als die eines handelsüblichen Elektrofahrrads, überlasse ich es Ihnen, die Rechnung aufzustellen.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf wort.lu/fr.

