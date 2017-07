(vb) – In der Nacht auf Sonntag musste die Polizei eine ganze Reihe von betrunkenen Autofahrern aus dem Verkehr ziehen. Besonders auffällig war ein Fahrer auf der Escher Autobahn.

Am Samstag gegen 21.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Fahrzeug aus der falschen Fahrtrichtung von der A4 abgefahren und nun wieder in der richtigen Richtung auf die A4 in Richtung Luxemburg aufgefahren sei. Eine Streife konnte das Fahrzeug auf der A4 kurz nach der Ausfahrt Leudelingen antreffen. Es wurde mit ungefähr 30 Stundenkilometern in der Fahrbahnmitte gesteuert. Das Fahrzeug wurde gestoppt und kontrolliert.



Ein Atemtest konnte nicht durchgeführt werden. Der Führerschein wurde wegen „signes manifestes d’ivresse“ eingezogen. Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass dem Fahrer bereits im März 2015 der Führerschein wegen Fahren unter Alkoholeinfluss entzogen wurde. Der Fahrer wurde protokolliert. Sein Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.



Auch bei vielen anderen Fahrern musste die Polizei den Führerschein einziehen.