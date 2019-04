Viele Brachen, viele Möglichkeiten

Die Arbeitsgruppe "Eise Stol" startet eine Vortrags-Serie zur vielseitigen Entwicklung von Industriebrachen.

Es gibt wohl kaum eine Landschaft und Natur in Luxemburg, in die der Mensch in den vergangenen 100 Jahren tiefer eingedrungen ist, als die im Süden des Landes. Verlassene Tagebaugebiete, in denen die Natur längst ihre Rechte zurückgefordert hat und alte Industriebrachen inmitten von Stadtzentren sind heute die letzten Überbleibsel der damals für Luxemburg so wegweisenden Industriegeschichte.



Mit ihrer Kandidatur für das Man and Biosphere-Programm bei der Unesco will die Südregion unter anderem genau dieses Industriegut auf ein Podest stellen ...