Trällern, Zwitschern und Tirilieren: Am Montag stand in Nospelt wieder alles im Zeichen der Péckvillercher.

Viele Besucher folgen dem Péckvillchen-Lockruf nach Nospelt

Maximilian RICHARD Trällern, Zwitschern und Tirilieren: Am Montag stand in Nospelt wieder alles im Zeichen der Péckvillercher.

Emi, blo Blimchen und Gibsy: So lauten die Namen einiger besonderer Vögel, die Besucher in Nospelt bestaunen und erwerben konnten. An Ostermontag stand dort nämlich wieder alles im Zeichen der Péckvillercher. Wie bereits in den vergangenen Jahren zog es wieder zahlreiche Besucher in das sonst eher ruhige Dorf.

8 Éimäischen zu Nouspelt 2023. Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Éimäischen zu Nouspelt 2023. Foto: Alain Piron Éimäischen zu Nouspelt 2023. Foto: Alain Piron Éimäischen zu Nouspelt 2023. Foto: Alain Piron Éimäischen zu Nouspelt 2023. Foto: Alain Piron Seit 1959 ist Aulebäcker Usch Biver institution bei der Éimaischen in Nospelt und zeigt den Besuchern die Kunst des Herstellens der Péckvillercher. Foto: Alain Piron Die Péckvillercher bestehen aus mehreren Teilen. Foto: Alain Piron Zu der Éimaischen in Nospelt gehört auch das Ausgrabungs-Museum wo die Eltern mit ihren Kindern das Leben der Kelten erkunden konnten. Foto: Alain Piron Éimäischen zu Nouspelt 2023. (Foto: Alain Piron)





Die Éimaischen im Spiegel der Zeit Neben den bekannten Péckvillercher machten früher auch Rauchfässer, Geppchen und Eeërschöllen den Besuchern eine Freude.

Seit 1957 findet nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in Nospelt eine Emaischen statt. Sie wurde ins Leben gerufen, um die Erinnerung an die Töpfer-Vergangenheit der Ortschaft aufrechtzuerhalten. Denn Nospelt gilt als Wiege der Töpferei in Luxemburg.

Und so stand neben den Péckvillerchern ebenfalls die Handwerkskunst im Mittelpunkt. Am Montag konnten Besucher Aulenbäckern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und das Aulenbäckermuseum kostenfrei besichtigen.

