In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um wiederholte Begegnungen.

Gazettchen

Viele bekannte Leute

Frank WEYRICH Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um wiederholte Begegnungen.

Vor einigen Jahren, als der heutige Premier noch Hauptstadtbürgermeister war, haben wir uns mittags mit Freunden in einem Restaurant getroffen.



Das würde uns die Gelegenheit geben zu „schnëssen“ und gleichzeitig etwas Gutes zu Essen. Zu dem Lokal hatten wir uns schnell geeinigt und so stand unserem Treffen nichts im Wege. Nun sollte man wissen, dass unsere Bekannten im öffentlichen Leben standen und somit mit vielen noch bekannteren Personen … bekannt waren. Wie verabredet haben wir uns zur Mittagszeit vor dem Restaurant getroffen und nach der Begrüßung und erstem Austausch sind wir ins Lokal, wo man uns zu dem reservierten Tisch begleitet hat.



Du bist schlimmer als der Bettel.

Wie es sich so traf, kamen wir auf dem Weg dorthin an einem Tisch vorbei, an dem ein befreundetes Ehepaar saß. Selbstverständlich bin ich bei ihnen stehen geblieben und habe ein paar Worte mit ihnen gewechselt. Anschließend bin ich dann zu unserem Tisch, wo die anderen bereits auf mich warteten. Wie das denn so ist, haben wir unseren Aperitif bestellt und begonnen, die Speisekarte zu studieren.



Noch während wir dabei waren, über unsere Vorlieben zu diskutieren und was wir denn so auswählen wollten, wurden wir schon wieder unterbrochen. „Moie Frank, hues de schon eppes erausgesicht?“ Als ich aufschaute, stand ein weiteres befreundetes Ehepaar an unserem Tisch und begann ein Schwätzchen.

Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Nach einer Weile haben sie sich dann zu ihrem eigenen Tisch begeben und wir waren wieder unter uns. Meine wiederholten Begegnungen bis dahin waren natürlich bei uns am Tisch Grund genug, um kommentiert zu werden. Mein Gegenüber meinte dazu: „Ich war gestern Mittag mit dem Bettel essen und der kennt ja auch jede Menge Leute. Aber du bist noch schlimmer als der Bettel.“



Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.