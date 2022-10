Die Kampagne zur Kontrolle von Reifen und Fahrzeugbeleuchtung läuft an. Sie beginnt am 17. Oktober.

Verkehrssicherheit

Viel Profil und gutes Licht

Jean-Philippe SCHMIT Die Kampagne zur Kontrolle von Reifen und Fahrzeugbeleuchtung läuft an. Sie beginnt am 17. Oktober.

Die Winterdienste haben sich bereits mit Streusalz eingedeckt. Denn der erste Frost kommt bestimmt und damit auch verschneite und vereiste Straßen. Im Winter ist es zudem früher dunkel und später hell. Damit das eigene Fahrzeug bereit für die anstehende Jahreszeit ist, rufen der Automobilclub Luxemburg (ACL) und die Sécurité Routière dazu auf, noch vor der dunklen Jahreszeit Reifen und Licht kontrollieren zu lassen.

„Vom 17. Oktober bis zum 18. November können Sie die Scheinwerfer und Reifen Ihres Fahrzeugs in Autowerkstätten, an den technischen Kontrollstellen sowie beim Automobilclub überprüfen lassen“, schreibt die Sécurité Routière in einer Pressemitteilung. Der einwandfreie Zustand des Fahrzeugs werde mit dem bekannten Prüfzertifikat, das an die Windschutzscheibe geklebt wird, bescheinigt. Neben den erwähnten Standorten kontrolliert der ACL während dieser Zeit aber auch an anderen Stellen quer durch das Land.

Von „O bis O“- also von Oktober bis Ostern sollten die Winterreifen montiert sein, zumindest Reifen mit der Aufschrift M+S. Denn dann liegen in Luxemburg die Temperaturen unter 10 Grad und Sommerreifen werden zu einem Sicherheitsrisiko. Auf der Homepage gibt der ACL zudem folgenden Tipp für die Winterfahrer unter den Radlern: „Winterreifen für Fahrräder bieten mit ihrem stärkeren Profil und ihrer weicheren Gummimischung eine bessere Haftung auf rutschigen Flächen.“



Mischbereifung ist verboten

Der Code de la Route verbietet eine Mischbereifung. Alle vier an einem Fahrzeug montierten Reifen müssen gleichen Typs sein. So ist es nicht erlaubt, Sommerreifen auf der Vorderachse und Winterreifen auf der Hinterachse zu fahren. Des Weiteren sieht das Gesetz eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter vor. Die Sécurité Routière und der ACL raten, die Reifen schon bei einer Profiltiefe von vier Millimetern zu wechseln – dies vor allem bei Winterreifen.

Dann erinnert die Sécurité Routière daran, dass bei Glatteis, Schnee und Frost das Fahren mit Winterreifen Pflicht ist und Sommerreifen verboten sind. Als Winterreifen zählt jeder Pneu, auf dem die beiden Buchstaben M und S oder ein Schneeflockensymbol auf der Reifenflanke zu erkennen ist.

Funktionierende Lichter

Funktionierende Lichter sind eine weitere Voraussetzung, um es sicher durch die dunkle Jahreszeit zu schaffen. Wer sein Auto kontrollieren lässt, stellt sicher, dass alle Lichter (Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Fernlicht, Positionslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rückfahrscheinwerfer und Blinker) funktionieren und korrekt eingestellt sind. „Wenn die Leuchten zu hoch angebracht sind, können sie entgegenkommende Autofahrer blenden, wenn sie zu niedrig angebracht sind, beleuchten sie die Fahrbahn nicht ausreichend“, schreibt der Automobilclub.

Der ACL weist dann auch noch auf einen bekannten Schwachpunkt hin: „Batterien mögen keine Kälte.“ Bei einer schwachen Batterie sei der Ausfall im Winter „fast schon sicher“. Auch hier sollte man ein Blick darauf werfen.

Die Sécurité Routière hingegen unterstreicht die Pflicht eines jeden Autofahrers, für sichere Reifen zu sorgen: „Während der Präventionskampagne wird die Polizei jeden Fahrer, dessen Reifen nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, mit einem Bußgeld belegen.“ Bei fehlerhaftem Licht sei die Polizei weniger streng. Wer während der Kampagne mit einem kaputten Licht kontrolliert wird, werde mündlich ermahnt und aufgefordert, den Schaden innerhalb von fünf Tagen beheben zu lassen.

