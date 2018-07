Das traditionsreiche Treffen der Mitglieder der Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg stand in diesem Jahr unter dem Motto Zirkus. Ein Treffen in Bildern.

Viel Pow und Wow zum Abschluss

(DL) - Mit dem Ende des Schuljahres naht auch der Abschluss eines ereignisreichen Scoutsjahres. Grund genug für die Mitglieder der Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg (FNEL), beim Pow-Wow noch einmal zusammenzukommen und gemeinsam einen spannenden Tag zu erleben.



24 Rund 1.250 Mitglieder stellten ihr Können beim traditionellen Scoutstreffen, das unter dem Motto Zirkus stand, unter Beweis. Foto: Anouk Antony

Rund 1.250 Mitglieder stellten ihr Können beim traditionellen Scoutstreffen, das unter dem Motto Zirkus stand, unter Beweis. Foto: Anouk Antony

Zur 95. Ausgabe des beliebten Scoutstreffens luden die Kiewerlecken aus Strassen, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern. Nach der Partie officielle, bei der zahlreiche Mitglieder geehrt wurden, konnten die rund 1250 Beaver, Wëllefcher, Scouten, Explorer und Rover das breite Angebot an Spielen und Posten erkunden – und dabei auch ihr artistisches Talent unter Beweis stellen, stand der Pow-Wow doch unter dem abenteuerlichen Motto Zirkus.