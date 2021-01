Viel mehr als nur Einwohner zählen

Vom 1. Juni an findet im Großherzogtum wieder eine Volkszählung statt.

Wie viele Menschen leben in Luxemburg? Diese Frage wird die Volkszählung in diesem Jahr beantworten – genau so wie auch einige andere Fragen. Bereits zum 37. Mal seit der Unabhängigkeit Luxemburgs im Jahre 1839 wird diese Datenerhebung durchgeführt.

Ein europäisches Reglement besagt, dass jedes EU-Land diese Volkszählung im Jahr 2021 durchführen muss ...