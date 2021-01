Viel Kritik an Busverkehr im Osten - Ministerium reagiert

Viel Kritik haben Busnutzer aus der Moselregion und dem Müllerthal an der RGTR-Reform geäußert. In einigen Punkten hat das Mobilitätsministerium schon Abhilfe geschaffen.

Raphael Gomes steht an einem regnerischen Nachmittag in Schengen an der Bushaltestelle. Vor kurzem hat er seinen Führerschein gemacht, hat aber noch kein eigenes Auto, erzählt er, deshalb nimmt er den Bus.

Durch die Reform der RGTR-Linien habe sich für ihn manches verbessert, anderes verschlechtert ...