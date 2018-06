Am Vorabend zum Nationalfeiertag war das großherzogliche Paar zu Gast in Fels. In feierlicher Stimmung wurden sie dort herzlich empfangen. Sehen Sie hier die Bildergalerie.

Viel Freude beim royalen Besuch in Fels

Rosa CLEMENTE Flaggen, Freude, Gesang und viel Spaß. Der Besuch des großherzoglichen Paares in Fels war ein freudiges Ereignis. Viele Bürger haben dabei die Gelegenheit ergriffen, mit Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa ein paar Worte zu wechseln.

Standesgemäß wurde am Freitagabend das großherzogliche Paar im Château de Roebé in Fels empfangen: Einige Politiker und Staatssekretäre aus der Regierung, so wie die Schöffen, der Gemeinderat, Bürgermeisterin Natalie Silva und einige Mitarbeiter der Gemeinde haben das Monarchenpaar im Hof des Gemeindehauses begrüßt.

"Es ist ein großer Tag für die Gemeinde Fels, aber auch ein großer Tag für mich persönlich als erste Bürgermeisterin mit kapverdischen Wurzeln", so Nathalie Silva in ihrer Ansprache. Fels stehe seit jeher für Toleranz und sie würde alles tun, um sicherzustellen, dass dies weiterhin so bleibt.



21 Das großherzogliche Paar begab sich am Freitagabend nach Fels. Foto: Guy Wolff

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Natalie Silva hat das großherzogliche Paar an einer kurzen Besichtigungstour durch Vieux Larochette teilgenommen. Dann sind sie gemeinsam mit den Felser Vereinigungen, den Schülern und der Felser Feuerwehr in einem festlichen Umzug bis ins Ortszentrum gezogen.



40 Den Weg bis zur Place Bleech bannte sich der Umzug entlang der mit rot-weiß-blauen Flaggen dekorierten Häuser und mit bunten Blumen geschmückten Terrassen. Foto: Guy Wolff

Foto: Rosa Clemente

Doch die eigentliche Freude galt den Bürgern von Fels und den Gästen aus den Nachbargemeinden. Für einige von ihnen war es die erste Gelegenheit, den Großherzog und die Großherzogin persönlich zu treffen und mit ihnen sprechen zu können. Eine Einwohnerin gestand dann auch, seit 42 Jahren in der Gemeinde Fels zu leben, und nun erstmals die Chance zu haben, den Großherzog zu sehen. "Ich freue mich und habe Blumen vor die Tür gestellt", erzählte sie.

Wie die Menge jubelte, als das großherzogliche Paar die Treppen runter zur Rue de Mersch schritt, sehen Sie in diesem Video.

Das großherzogliche Paar verabschiedete sich gegen 19.30. Das Feiern in Fels ging dann aber weiter bis in die Nacht: Gegrilltes, Getränke und Musik durften beim traditionellen Volksfest im Vorfeld des Nationalfeiertages nicht fehlen.