In Hamm ist es am Freitagmittag in der Lagerhalle eines Recycling-Betriebs zu einem verheerenden Schadenfeuer gekommen. Kurz vor 13 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Video: Recycling-Betrieb in Hamm durch Großbrand zerstört

(str/mth) - Um 10.53 Uhr ging am Freitagvormittag die erste Meldung bei der Notrufzentrale ein: In Hamm, im Osten der Hauptstadt, ist in einem Gewerbegebiet ein Feuer ausgebrochen. Als wenige Minuten später erste Feuerwehreinheiten am Ort des Geschehens eintrafen, schlugen die Flammen meterhoch aus dem Dach der Lagerhalle eines Recycling-Unternehmens zwischen der Rue Haute und der Rue de Bitbourg. Das Gebäude war bereits evakuiert.



Die dunkle Rauchsäule, die von Brandort ausging, war zu diesem Zeitpunkt kilometerweit zu sehen.Da die Gefahr bestand, dass die Flammen auch auf umliegende Gebäude übergreifen könnten, galt es schnell zu handeln. Einheiten aus zehn verschiedenen CGDIS-Einsatzzentren wurden zum Ort des Geschehens beordert: die hauptstädtische Berufsfeuerwehr, die Flughafenfeuerwehr, die Drohneneinheit des CIS Berdorf, der CIS Bettemburg, der CIS Hesperingen, eine Logistikeinheit aus Lintgen, der CIS Junglinster, der CIS Sandweiler, der CIS Mertert-Grevenmacher, der CIS Mutfort und eine chemische Spezialeinheit. Zudem wurde ein Koordinationsstelle eingerichtet.



Mangel an Löschwasser und giftige Gase



Binnen kürzester Zeit waren 90 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Nicht nur der Großbrand stellte die Einsatzkräfte vor eine besondere Herausforderung, sondern auch der Mangel an Löschwasser. Dieses musste mit Tanklastwagen herbeigeschafft werden.

Zudem mussten auch wiederholt Messungen durchgeführt werden, um giftige Gase in den Rauchwolken festzustellen. Zudem waren auch Mitarbeiter des Umweltministeriums und des Wasserwirtschaftsamts im Einsatz. Da der Brand in einem Recycling-Betrieb ausgebrochen war, sind auch chemische Produkte den Flammen zum Opfer gefallen. Anwohner wurden vorsorglich aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung gab es allerdings nicht.

Zwei Personen leicht verletzt



Gegen 15 Uhr zogen die Rettungsdienste eine vorläufige Bilanz: Eine Person hatte eine leichte Rauchvergiftung erlitten und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch ein Feuerwehrmann wurde beim Einsatz leicht verletzt. Er wurde vor Ort versorgt.

Obwohl der Brandort nahe an der Flugschneise des Flughafens Findel liegt, wurde der Flugbetrieb durch das Feuer nicht beeinträchtigt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurden die Umliegenden Straßen gesperrt. Die Polizei riet zudem auch den Val de Hamm zu großräumig zu umfahren. Gegen 16.20 Uhr wurde die Rue des Peupliers wieder freigegeben. Die Rue Haute und die Rue de Bitbourg blieben vorerst gesperrt.







Bereits im Mai ein Brand in der Halle



Erst am 18. Mai war es im gleichen Betrieb zu einem Feuer gekommen. Damals war ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften im Einsatz, weil in der Lagerhalle ein Container in Brand geraten war. Auch bei dieser Gelegenheit war es zu einer sehr starken Rauchentwicklung gekommen.



LW-Informationen zufolge sollten in zwei Wochen Renovierungsarbeiten an der Halle beginnen.



23 Das Gebäude mit angrenzender Lagerhalle steht in Flammen. Foto: LW

Das Gebäude mit angrenzender Lagerhalle steht in Flammen. Foto: LW Die Flammen schossen meterhoch in den Himmel. Foto: LW Das Gebäude mit angrenzender Lagerhalle steht in Flammen. Foto: LW Eine schwarze Rauchwolke ist im gesamten Stadt sichtbar. Foto: Chris Karaba Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften am Brandort. Foto: Chris Karaba Die Lagerhalle wurde offenbar schwer beschädigt. Foto: Chris Karaba Eine schwarze Rauchwolke ist im gesamten Stadt sichtbar.













