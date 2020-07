Die Videoaufnahmen aus Differdingen zeigen einen Mann, der mit einer angelassenen Motorsäge auf eine Menschengruppe zuläuft.

Video: Mann bedroht Menschengruppe mit Motorsäge

(m.r./SC) - Ein Mann hat in Differdingen - scheinbar im Zuge eines Streits - mehrere Personen mit einer Motorsäge bedroht. Ein Video des Vorfalls kursiert derzeit auf Facebook. Nach einem wütenden Wortwechsel startet der Mann eine Motorsäge und läuft anschließend auf mehrere Personen zu, die sich auf der Terrasse eines Cafés befinden.

Am frühen Montagnachmittag bestätigte die Polizei den Vorfall. Er hatte sich am Sonntagabend gegen 23.25 Uhr an der Kreuzung zwischen der Avenue de la Liberté und der Rue du Rail zugetragen.



Kurz vor Mitternacht wurde den Beamten ein Mann gemeldet, der aus einem Haus auf die Straße lief und „mit einer eingeschalteten Kettensäge durch die Luft fuchtelte“, so der Polizeibericht.



Verletzt wurde bei dem Vorfall jedoch niemand - nachdem der Mann die Kunden eines angrenzenden Lokals beleidigt und bedroht hatte, zog er sich wieder in seine Wohnung zurück. Es blieb demnach beim Materialschaden.

Folgenlos blieb die Aktion trotzdem nicht - eine Polizeistreife konnte den Mann ausfindig machen und stellte ihn zur Rede. Er händigte den Beamten neben der Motorsäge auch noch einige Messer aus. Die Gegenstände wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und gegen den Mann wurde Strafanzeige gestellt.

