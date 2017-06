(mth) - John Marshall ist Großbritanniens Botschafter in Luxemburg und außerdem ein Kunstfreund. In einem Video, das er am Mittwoch via Twitter veröffentlichte, wirbt Marshall für die Werke des britischen Künstlers James Straffon, der derzeit im gesamten Großherzogtum eine Serie von sechzig Gemälden und Street-art-Werken zeigt, auf denen unter anderem Luxemburgs Tour-Sieger zu sehen sind.

Marshall kommentiert das Video in ganz korrektem Luxemburgisch, stellt den Künstler vor und erklärt, was die Idee hinter von der britischen Botschaft organisierten Freiluft-Ausstellung ist.

Mäi Video op Lëtzebuergesch iwwert "d'Vëloskonscht" an den Tour de France pic.twitter.com/zU6bRM9zaF — John Marshall (@HMAJohnMarshall) June 28, 2017

Neben Marshall und dem Künstler selbst taucht auch ein unerwarteter Gaststar in dem Video auf. In einer Einstellung ist der britische Schauspieler Jude Law zu erkennen, wie er völlig unbedarft neben einem von Straffons' Werken gegen eine Wand zu urinieren scheint. Der Weltstar gastierte vergangene Woche für das Theaterstück "Obsession" in Luxemburg.

Straffords Werke sind unter anderem in der Hauptstadt auf dem "Knuedler" sowie in mehreren Ortschaften entlang der Tour-Strecke zu sehen.