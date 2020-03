Soldaten der Luxemburger Armee sind derzeit mit dem Aufbau der Centres de soins avancés beauftragt.

Video: Armee baut Versorgungszentren auf

(TJ) - Soldaten schleppen Material in die Hallen der Luxexpo, andere sind dabei, Untersuchungszimmer einzurichten, Trennwände werden von maskierten Soldaten hochgezogen. In den Hallen der Luxexpo werden Zelte zur Unterbringung von Kranken aufgebaut. Dies alles sieht man auf Videomaterial, das vom Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellt wurde. (Zusammenschnitt: Christophe Olinger).

Ab Montag funktioniert das erste Centre de soins avancé in den Luxexpo-Hallen. In den kommenden Tagen werden ähnliche Zentren in der Rockhal in Esch/Alzette, in der Deichhalle in Ettelbrück und im Kulturzentrum in Grevenmacher eingerichtet und in Betrieb genommen. Sie ersetzen während der zweiten Phase in der Corona-Krise die Maisons médicales.

