Video: Ärzte und Pfleger berichten über Arbeit in der Intensivstation

Die Covid-19-Krise bringt das Krankenhauspersonal an den Rand der Erschöpfung. Jeden Tag, jede Minute kämpfen sie und bringen all ihren Mut auf, um gegen die Virus-Erkrankung anzukämpfen und um die Hoffnung nicht zu verlieren. Unter den Masken und weißen Overalls sind Menschen, die täglich dem Virus ausgesetzt sind. Ihr Ziel: Leben retten. Wie schwer das sein kann, zeigt ein Videobericht im Herzen der Covid-19-Einheiten des CHL.

Es ist immer traurig, wenn ein Patient stirbt, doch in Zeiten des Corona-Virus ist alles anders. Das sagen die Krankenschwestern und Ärzte im Centre hospitalier de Luxembourg (CHL). Denn ihre Patienten sterben einsam - ohne Angehörige, ohne Freunde, ganz alleine. Die einzigen und stillen Begleiter sind die Krankenschwestern auf der Intensivstation. Sie sind es, die in diesen letzten Momenten die Hand ihrer Patienten halten. Ein bewegender Einblick in den Alltag auf der CHL-Intensivstation.





