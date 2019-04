Der Vide-grenier auf dem Knuedler ist auch in seiner achten Saison ein Publikumsmagnet. Dazu trägt nicht nur das frühlingshafte Wetter bei.

Lokales 15

Vide-grenier: Nicht nur für Nostalgiker

Rita RUPPERT Der Vide-grenier auf dem Knuedler ist auch in seiner achten Saison ein Publikumsmagnet. Dazu trägt nicht nur das frühlingshafte Wetter bei.

Der Vide-grenier auf dem Knuedler in der Oberstadt bietet auch am Sonntag - dem ersten Trödelmarkt für Privatleute dieser Sasion - eine schier unübersichtliche Auswahl an Secondhand-Gegenständen. Sie reichen von Spielzeug, Kleidern, Schuhen, Handtaschen, Schmuck und Sonnenbrillen über Fitnessgeräte und Mobiltelefone, bis hin zu Schallplatten und Küchengeräten.

15 Jung und Alt finden auf dem Trödelmarkt, was ihr Herz begehrt. Foto: Guy Jallay

Händler und Sammler, die auf der Suche nach Raritäten sind, werden hier ebenso fündig wie Erwachsene und Kinder, die sich ein "neues" Outfit respektive Spielzeug zulegen möchten. Während die einen schon lange vor dem offiziellen Beginn um 10 Uhr ihren Rundgang hinter sich gebracht haben, tauchen die anderen etwas später auf.

Diese Erfahrung hat auch Gilles gemacht: "Die Händler sind die ersten. Als ich meinen Verkaufsstand um 6 Uhr hier aufgeschlagen habe, sind schon einige Geschäftsmänner umhergeschlendert." Gilles verkauft CDs und Bücher zu 50 Cent respektive 1 Euro das Stück. "Die Preise habe ich recht niedrig angesetzt. Schließlich will ich nichts mehr mit nach Hause nehmen."

Der Vide-grenier ist heute noch bis 17 Uhr geöffnet. Ein weiteres lohnendes Ziel dürften die Geschäfte sein, die am Nachmittag im Bahnhofsviertel und der Oberstadt von 14 bis 18 Uhr geöffnet sind.