Impfzentrum

Victor-Hugo-Halle öffnet wieder

Nach zwei Monaten Schließung wegen sicherheitstechnischer Probleme kann in Limpertsberg wieder geimpft werden.

Anfang Januar musste die Victor-Hugo-Halle geschlossen werden: An der Decke hatten sich Platten gelöst und das Sicherheitsrisiko war zu groß. Vom 8. März an kann man sich in Limpertsberg wieder impfen lassen. Dies verkündete Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer (DP) beim City Breakfast, dem allmonatlichen Pressetermin in der Märei.

Während den zwei Monaten übernahm die Luxexpo in Kirchberg die Kapazitäten von der Victor-Hugo-Halle. Die Schäden an der Decke wurden mit feinmaschigen Netzen behoben.

Es wurde auch diskutiert, ob die Luxexpo weiterhin die Kapazitäten der Victor-Hugo-Halle übernimmt. Hier lägen aber bereits Reservierungen für Ausstellungen vor und so war dies nicht möglich.

Außerdem teilte Lydie Polfer mit, dass das Testzentrum auf der Place du Théâtre Ende Februar schließen wird. „Die Betreiber sind nicht mehr an einer Weiterführung interessiert,“, so Bürgermeisterin Lydie Polfer.

