(NiM) - Er ist eines jener traditionellen Feste, die nicht aus dem nationalen Veranstaltungskalender wegzudenken sind: Der Viandener „Nëssmoort“. Wegen des Urnengangs am vergangenen Wochenende ging er in diesem Jahr erst eine Woche später über die Bühne.



Dafür musste man sich zuvor auch nicht so sehr beeilen beim „Schidden“, „Peelen“ und „Weechen“ der Nüsse, die ja anschließend zu einem großen Teil auch noch zu genüsslichen Spezialitäten weiterverarbeitet wurden. Hiervon wurde denn auch eine ganze Palette an den zahlreichen Ständen zum Verkauf angeboten.



Die gut und gerne 15.000 Besucher aus nah und fern, die bei herrlichem Herbstwetter bereits in den Morgenstunden ins mittelalterliche Städtchen strömten, hatten die Qual der Wahl: geschmackvolle Köstlichkeiten wie „Nësspaté“, „Nëssbrutt“, Nësszoossis“ oder „Nësskouch“, süffige Alkoholklassiker wie „Nëssdrëpp“, Nësslikör“ oder „Nësscrème“, die literweise an zahlreichen Verkaufsständen an den Mann und nicht selten auch an die Frau gebracht wurden, aber sicher nicht alle den Weg bis nach Hause schafften, oder einfach nur Walnüsse im Originalzustand.

Daneben war an verschiedenen Standorten für reichlich Animation gesorgt, musikalisch und auch verbal, wobei die rezenten Wahlen natürlich nicht unkommentiert bleiben konnten. Echte Volksfeststimmung herrschte derweil auf der „Place Vic Abens“, wo bei DJ-Musik noch bis in die frühen Abendstunden hinein ordentlich gefeiert wurde, bevor die allermeisten Besucher schön brav wieder mit dem Bus in Richtung Zuhause fuhren ...

