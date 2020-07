Vianden: Zwischen Virus und Visionen

Nein, 2020 wird für die Tourismusbranche kein Boom-Jahr werden. Dennoch bietet man dem Virus auch in Vianden trotzig die Stirn - so wie manch anderer Widrigkeit...

Es mag erst Mitte Juli sein, doch im Kopf hat Päivi Hoffmann das Corona-Jahr 2020 schon jetzt abgeschrieben. „Zurzeit sind wohl halb so viele Touristen unterwegs wie sonst“, schätzt sie, während ein junges Pärchen still durch ihren Souvenirladen in der Viandener Großgasse streift. „Die Briten, die Asiaten, die Skandinavier, ... Die Fernreisegruppen fehlen fast gänzlich. Und das macht sich eben auch in der Kasse bemerkbar.“

Am anderen Ende der Grand-Rue genießen auf der Terrasse vor dem Café-Restaurant du Pont zwar so einige Gäste den herrlichen Blick auf Schloss und Our, hinter dem Tresen erklingt derweil das gleiche Lied: „Die Oster- und die Pfingstferien sind für den Jahresumsatz von vitaler Bedeutung ...