Der Gemeinde Vianden steht ein Wechsel im Schöffenrat bevor. Joé Heintzen legt sein Amt nieder.

Vianden: Schöffe legt Amt nieder

John LAMBERTY Der Gemeinde Vianden steht ein Wechsel im Schöffenrat bevor. Joé Heintzen legt sein Amt nieder.

Der Gemeinde Vianden steht ein Wechsel im Schöffenrat bevor. Wie Bürgermeister Henri Majerus am Donnerstag im Laufe der jüngsten Ratssitzung bekanntgab, hat Schöffe Joé Heintzen seine Demission eingereicht. Er fülle das Amt lediglich noch formell aus, bis ein Nachfolger bestimmt worden sei. Anschließend werde er dann nur noch als einfaches Ratsmitglied fungieren.

Heintzen selbst wollte in der Sitzung zu seinem Entschluss keine näheren Erklärungen abgeben, ließ allerdings vielsagend durchblicken, am Ratstisch kenne man die Gründe ...

Lenningen: Schöffe Wagener tritt zurück In Lenningen hat der Erste Schöffe Joël Wagener demissioniert. Ob es Komplementarwahlen geben wird, muss der Gemeinderat noch entscheiden.

Die Gemeinde Vianden scheint zurzeit an allen Fronten mit Problemen konfrontiert. So musste man sich am Donnerstag zugleich auch mit der Demission des bisherigen Gemeindesekretärs befassen, während unmittelbar vor Beginn der Sommerferien nun auch noch das beliebte Freibad bis auf Weiteres schließen muss, dies in Ermangelung einer adäquaten Badeaufsicht.