Ein Mitarbeiter der Gemeinde fiel bei Unterhaltsarbeiten am Sessellift 25 Meter in die Tiefe. Das Unfallopfer ist im Krankenhaus.

Vianden: Person stürzt bei Arbeiten an Sessellift in die Tiefe

Ein Mitarbeiter der Gemeinde fiel bei Unterhaltsarbeiten am Sessellift 25 Meter in die Tiefe. Das Unfallopfer ist im Krankenhaus.

(jwi) - Am Freitag kam es zu einem schweren Unfall in Vianden. Ein Gemeindetechniker wurde verletzt, als gerade Instandsetzungsarbeiten am Sessellift durchgeführt wurden. Das bestätigte ein Mitarbeiter der Gemeinde auf LW-Nachfrage.

Eine Gondel löste sich aus noch ungeklärten Gründen vom Seil und fiel mit der Person 20 bis 25 Meter in die Tiefe. Das Unfallopfer blieb ansprechbar und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Rettungskräfte vor Ort leisteten Erste Hilfe, schreibt die Polizei.

Der Arbeiter fiel auf das Grundstück neben der Seilbahn. Foto: LW

Die Rue du Vieux Marché auf der N 10 war für den Verkehr gesperrt; die Umleitung führte über die Larei und die Rue Victor Hugo. Gegen 9.50 Uhr war der Einsatz beendet. Die Staatsanwaltschaft sowie die Gewerbeinspektion (ITM) untersuchen nun den Unfall.

Der einzige Sessellift Luxemburgs wurde am 2. Juli 1955 eingeweiht. Rund 70.000 Besucher jährlich lassen sich das einzigartige Erlebnis nicht entgehen. Die Arbeiten standen an, da an Ostern die Seilbahn für die Besucher öffnen sollte, so die Gemeinde weiter.



Aktuelle Verkehrsinfos finden Sie auf unserer Service-Seite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.