Vianden: Opfer ist ertrunken

Nachdem am Dienstagmorgen eine Frau unter mysteriösen Umständen tot in Vianden aufgefunden worden war, erscheinen die Zusammenhänge nun etwas klarer.

(str) - Es ist ein bizarrer Vorfall, der in der Gegend rund um den Ort des Geschehens für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat: Am Ortseingang von Vianden aus Richtung Bivels ist am frühen Dienstagmorgen der Leichnam einer älteren Frau entdeckt worden. Die Tote wurde unterhalb der Brücke aus der Our geborgen.

Tage später erscheinen die Hintergründe dieses zunächst sehr mysteriösen Falles um einiges klarer ...