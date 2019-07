Der Gemeinderat Vianden hat am Mittwoch Kevin Esteves neu in den Schöffenrat berufen. Er tritt damit die Nachfolge von Joé Heintzen an.

Vianden: Kevin Esteves wird neuer Schöffe

In einer Dringlichkeitssitzung mit nur einem Tagesordnungspunkt hat der Gemeinderat Vianden am Mittwochnachmittag den 29-jährigen Kevin Esteves in Geheimwahl neu in den Schöffenrat berufen. Er tritt damit die Nachfolge von Joé Heintzen an, der seinen Posten in dem Führungsgremium der Gemeinde in der vorigen Ratssitzung aus nicht näher erörterten Gründen niedergelegt hatte.

Der 29-Jährige Kevin Esteves war bei den Kommunalwahlen 2017 erstmals in den Gemeinderat eingezogen. Foto: Armand Wagner

Innerhalb des Gemeinderats rumort es allerdings bereits seit Längerem. So hatte man sich zuletzt – nach der vorübergehenden Schließung des Hochseilgartens – auch dazu gezwungen gesehen, den Betrieb des beliebten Freibads vor Ort mangels konformer Badeaufsicht bis auf Weiteres einzustellen. Daneben muss zurzeit aber auch dringend ein neuer Gemeindesekretär gefunden werden.

Kevin Esteves war bei den Kommunalwahlen 2017 als Viertgewählter erstmals in den Gemeinderat eingezogen.