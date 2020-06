Der Viandener Adventure Park kann bis auf Weiteres nicht besucht werden. Die Gründe für die Schließung sind personeller und finanzieller Natur.

Vianden: Hochseilgarten bleibt geschlossen

Nico MULLER Der Viandener Adventure Park kann bis auf Weiteres nicht besucht werden. Die Gründe für die Schließung sind personeller und finanzieller Natur.

Seit 2005 stellt der Hochseilgarten im Bildchensbësch hoch über Vianden eine der Hauptattraktionen der Touristenstadt dar. Wegen der Coronakrise konnte diese aber nicht wie gewohnt ab April besucht werden.

Dies wird denn auch bis auf Weiteres nicht möglich sein, denn das Viandener Syndicat d'Initiative, das sich bisher um die Geschicke des Parks kümmerte, hat jetzt bekannt gegeben, dass es sich aus personellen und finanziellen Gründen außer Lage sieht, den Park weiter zu betreiben.

Um den Hochseilgarten betreiben zu können, fehlt es zurzeit an ausreichend ausgebildetem Personal. Foto: Philippe Graff

In der jüngsten Gemeinderatssitzung meinte Rat Frank Leonardy, der seit einem Jahr das Amt des SI-Präsidenten inne hat, um finanziell über die Runden zu kommen, hätte man den Betrieb im April starten müssen. Und nun seien auch noch viele Reservierung bis in den September hinein rückgängig gemacht worden.

Darüber hinaus verfüge man nicht über ausreichend Personal mit der vorgeschriebenen Ausbildung. Dieses sei denn auch nicht so leicht zu finden, kosteten Weiterbildungen doch gut und gerne zwischen 600 und 1000 Euro.

Neben dem Kletterpark kann in diesem Jahr auch das Schwimmbad nicht besucht werden, was für Vianden einen herben Attraktionsverlust für die Sommersaison bedeutet. Am Schwimmbad müssen bekanntlich eine ganze Reihe Arbeiten getätigt werden, damit es konform zu den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen wird.

